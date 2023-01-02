Шольц контактує з Путіним задля можливих переговорів про завершення війни
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У Берліні не бачать готовності Кремля до досягнення справедливого миру з Україною, проте контакти з РФ підтримують.
Про це заявила представниця федерального уряду Крістіне Гоффманн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Канцлер і деякі інші політики в ЄС мають прямий контакт із президентом Путіним. Звісно, є контакти й на інших рівнях", - зазначила вона.
Водночас речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер зауважив, що з боку Росії немає серйозних пропозицій щодо мирних переговорів. Це підтверджується, зокрема, "жорстокою кампанією" з бомбардування українських міст останніми днями.
Вагнер також наголосив, що умови майбутніх переговорів має визначати Київ. За його словами, Німеччина стоїть на боці України, яка бореться не лише за своє виживання, а й за цінності та мирний порядок у Європі.