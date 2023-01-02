З початку повномасштабної війни українській екології завдано збитків на понад 35 млрд доларів
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Вторгнення Росії на територію України призвело до масштабних збитків в екології країни. Через дії окупантів під загрозою опинились заповідні зони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.
За даними Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення росіян українській екології завдано збитків на понад 35 мільярдів доларів.
"Збитки української екології, завдані Росією, оцінюють у 35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон - під загрозою", - написав міністр.
Він підкреслив, що російські загарбники порушили статтю 55 протоколу 1, яка забороняє вести війну проти довкілля через розправи.