З початку повномасштабної війни українській екології завдано збитків на понад 35 млрд доларів

Вторгнення Росії на територію України призвело до масштабних збитків в екології країни. Через дії окупантів під загрозою опинились заповідні зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

За даними Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення росіян українській екології завдано збитків на понад 35 мільярдів доларів.

"Збитки української екології, завдані Росією, оцінюють у 35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон - під загрозою", - написав міністр.

Він підкреслив, що російські загарбники порушили статтю 55 протоколу 1, яка забороняє вести війну проти довкілля через розправи.

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