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Маасікас про членство України в ЄС: Ми ще не на тому етапі, коли ухвалюємо рішення про початок переговорів, але прогрес є стабільним

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Маасікас про членство України в ЄС: Ми ще не на тому етапі, коли ухвалюємо рішення про початок переговорів, але прогрес є стабільним
Україна прагне приєднатися до Європейського Союзу, оскільки вважає це найважливішим і найнадійнішим способом забезпечення власного миру, стабільності і довгострокового процвітання.

Про це голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, лідери Євросоюзу говоритимуть про переговори щодо членства України у ЄС на наступному саміті Україна-ЄС на початку 2023 року.

Як підкреслив Маасікас, політика розширення Євросоюзу залишається геостратегічною інвестицією в безпеку, процвітання та стабільність Європи.

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"Можу лише повторити, що історичним червневим рішенням Європейської Ради Україна отримала перспективу стати членом ЄС – за умов продовження реформ. Ми ще не на тому етапі, коли ухвалюємо рішення про початок переговорів, але прогрес України у здійснених на даний момент кроках є стабільним і заслуговує схвалення", - зазначив він.

Як зауважив посол ЄС, згідно з останніми опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, понад 90% українців підтримують членство в Євросоюзі до 2030 року.

"Ми віримо, що Україна прагне приєднатися до Європейського Союзу, оскільки вважає це найважливішим і найнадійнішим способом забезпечення власного миру, стабільності і довгострокового процвітання. І якщо народ вирішив стати європейським у всіх сенсах цього слова – хто ж на цій Землі має право позбавляти його цього?", - заявив Маасікас.

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Топ коментарі

  • Anti Ihalainen
    пока зеленая власть не отменит вся свои преступные законы ни в какой ЕС принимать Украину нельзя - нужно рассказывать правду украинцам и международным партнерам что творят слуги каломойского зеленсого втихаря пока идет война
  • Буба Бубченко
    Там значить і кіт не валявся.
  • Vladko S
    Лучше расскажите про опрос в Киеве в прошлом году, когда ***** написал это письмо (многие уже забыли, но он там высрал какой-то бред про один народ). И сколько процентов киевлян ответили, что согласны с *****м. И еще много опросов про НАТО, ОПЗЖ и так далее.

    ЕС в первую очередь смотрит на граждан, кто именно будет его членами. Может быть избиратели в ЕС не хотят, чтобы к ним пришли фанаты ***** и его идеологии. Более того, много беженцев как раз из восточных регионов и они до сих пор, живя уже по полгода в Германии, могут открыто заявить, что НАТО во всем виновато и путин просто защищается, он вынужден так поступать. Это не единичные случае, люди уже поставили себе спутник или интернет-каналы и смотрят соловьева. Притом это первое, что они сделали.

    Надо сначала показать избирателям в ЕС, что мы не имеем ни одной общей черты с кровожадной, агрессивной кацапской падалью. Для этого необходимы обучающие видеоматериалы, рассчитанные на все категории граждан, включая самую вату.
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