Маасікас про членство України в ЄС: Ми ще не на тому етапі, коли ухвалюємо рішення про початок переговорів, але прогрес є стабільним

Україна прагне приєднатися до Європейського Союзу, оскільки вважає це найважливішим і найнадійнішим способом забезпечення власного миру, стабільності і довгострокового процвітання.

Про це голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, лідери Євросоюзу говоритимуть про переговори щодо членства України у ЄС на наступному саміті Україна-ЄС на початку 2023 року.

Як підкреслив Маасікас, політика розширення Євросоюзу залишається геостратегічною інвестицією в безпеку, процвітання та стабільність Європи.

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"Можу лише повторити, що історичним червневим рішенням Європейської Ради Україна отримала перспективу стати членом ЄС – за умов продовження реформ. Ми ще не на тому етапі, коли ухвалюємо рішення про початок переговорів, але прогрес України у здійснених на даний момент кроках є стабільним і заслуговує схвалення", - зазначив він.

Як зауважив посол ЄС, згідно з останніми опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, понад 90% українців підтримують членство в Євросоюзі до 2030 року.

"Ми віримо, що Україна прагне приєднатися до Європейського Союзу, оскільки вважає це найважливішим і найнадійнішим способом забезпечення власного миру, стабільності і довгострокового процвітання. І якщо народ вирішив стати європейським у всіх сенсах цього слова – хто ж на цій Землі має право позбавляти його цього?", - заявив Маасікас.