Переселенці можуть оформити субсидію за фактичним місцем проживання, - Мінреінтеграції

Внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, субсидія переселенцям надається за місцем фактичного проживання особи, і при цьому укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації.

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися особисто до одного із зазначених органів: уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; центр надання адміністративних послуг; сервісний центр Пенсійного фонду України.

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Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів: портал "Дія", вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android та для IOS.

Документи потрібні для отримання субсидії: заява про призначення субсидії (за встановленою формою); декларація про доходи та витрати (за встановленою формою); дані про мешканців домогосподарства; паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); довідка про статус ВПО.

Розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується родина, і від рівня її доходів. При цьому допомога на проживання, що надається ВПО, не враховується до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії.

Дізнатися, чи призначили субсидію та її розмір, можна онлайн, скориставшись порталом subsidii.ioc.gov.ua. Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Після заповнення необхідних даних з’явиться вся інформація про статус заяви на субсидію.