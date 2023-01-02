Євросоюз використовує всі доступні інструменти, аби допомогти Україні пережити зиму, - Маасікас

Європейський Союз використовує усі доступні інструменти та партнерства, щоб допомогти Україні пережити цю зиму.

Про це голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росія намагається перетворити холодну зиму на зброю у війні проти українського народу. Для цього росія продовжує використовувати енергетику як зброю і свідомо завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.

Як наголосив посол, "ці жорстокі атаки спрямовані на те, щоб принести ще більше людських страждань українському народу, а також позбавити лікарні, служби екстреної допомоги та інші важливі служби електроенергії, опалення та води".

Усе це, заявив Маасікас, "воєнні злочини, які не можуть бути безкарними. Нам потрібно спільними зусиллями притягнути до відповідальності всіх винних".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маасікас про членство України в ЄС: Ми ще не на тому етапі, коли ухвалюємо рішення про початок переговорів, але прогрес є стабільним

Він нагадав, що 22 грудня "ми відзначали професійне свято енергетиків України. Дозвольте мені сказати, що ми в ЄС разом з усім українським суспільством висловлюємо глибоку вдячність за невтомні зусилля, яких вони докладають, за наполегливу працю та відданість справі – повернення світла, тепла, а отже й надії, до кожної української домівки".

"Ми використовуємо всі доступні нам інструменти та партнерства, щоб допомогти Україні пережити цю зиму. Ми підтримуємо Україну в ліквідації збитків, завданих росією енергетичній інфраструктурі. Численне енергетичне обладнання, від генераторів до трансформаторів і кабелів, було доставлено через Механізм цивільного захисту ЄС", - повідомив посол.

Загалом, за його словами, за допомогою цього механізму європейські країни мобілізували на користь державних органів України понад 800 потужних генераторів. Окрім того, багато поточних проєктів, що фінансуються ЄС, були мобілізовані або перепрофільовані для закупівлі генераторів та іншого обладнання для реагування на надзвичайні ситуації.

ЄС також допомагає відремонтувати критичну інфраструктуру в регіонах, а саме - системи опалення, водопостачання та каналізації, зазначив Маасікас.

Наприклад, зауважив він, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії у межах програми ЄС ULEAD з Європою, головна діяльність якої зосереджується на підтримці децентралізації, українським громадам було передано 2500 генераторів.

"У межах нашої програми EU4ResilientRegions, яку фінансуємо спільно з Німеччиною, ми доставили першу партію генераторів до Херсона впродовж двох тижнів після його звільнення", - сказав посол ЄС.

Окрім генераторів, починаючи з лютого, для України "ми надали 485 мільйонів євро, що спрямовані на допомогу цивільному населенню, яке постраждало внаслідок війни. Серед іншого, ця допомога передбачає виконання робіт з відновлення та капітального ремонту шкіл і укриттів, тимчасових центрів/центрів прийому, надання комплектів для невідкладного ремонту укриттів, надання предметів екстреної допомоги на зимовий період, а також готівки для покриття витрат на опалення, енергетичних потреб", - заявив голова Представництва ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саме українці мають визначити умови для закінчення війни, - посол ЄС Маасікас

Крім того, повідомив Маасікас, понад 77 400 тонн гуманітарної допомоги в натуральній формі орієнтовною вартістю майже 490 мільйонів євро було доставлено в Україну безпосередньо від країн-членів ЄС і партнерів через Механізм цивільного захисту ЄС.