Росіяни щодоби на Сході втрачають суттєві активи, - Череватий

Речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомив, що на східному плацдармі за добу ворог втратив 213 людей вбитими й 87 пораненими

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Для ворога у пріоритеті залишається наступ на Бахмутському напрямку, на місто Бахмут та населені пункти, які розташовані поряд. Противник намагається покращити своє тактичне положення на Куп’янському, Лиманському й Авдіївському напрямках", - розповів Череватий.

За його словами, найбільшу кількість особового складу ворог зосередив на Бахмутському напрямку.

"За добу ворог здійснив 224 обстріли різними системами артилерії та танками, відбулося 34 боєзіткнення. Ворог втратив 213 людей вбитими та 87 пораненими. Противнику не вдається прорвати оборону ЗСУ. На Сході щодоби ворог втрачає суттєві активи - паливно-мастильні, артилерійські склади, техніку та особовий склад", - додав Череватий.

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