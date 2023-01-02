Щонайменше 575 жителів Херсонщини стали жертвами викрадень у 2022 році, - КримSOS

Щонайменше 575 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень у 2022 році.

Про це повідомляє КримSOS з посиланням на коментар голови правління Олексія Тільненка Суспільне Новини, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, щонайменше 575 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень у 2022 році.

"Деяких з цих людей вивозять з Криму на територію Росії. До полонених застосовують тортури, не надають медичну допомогу", — розповів Тільненко.

На відміну від обміну військовополонених, механізм визволення жертв насильницьких зникнень серед цивільного населення не сформований. Закони та звичаї ведення війни не дозволяють брати в полон цивільних, тож українські цивільні полонені перебувають у росіян у статусі заручників.

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"Їх утримують, не комунікуючи жодним чином із рідними, а ні з будь-якими державними органами. Якщо рідні через адвокатів намагається дізнатися, в якому стані затриманий і що йому інкримінують, то дуже часто не можуть отримати відповіді на ці питання. Росія всіляко приховує сам факт перебування цих людей на території Криму або на території Росії", — додав Олексій Тільненко.

Підкреслюється, що про випадки викрадення цивільних та взяття в полон військових можна повідомляти на відповідну "гарячу лінію" КримSOS за номерами: +38 097 327 69 56 та +38 095 931 00 65. Спеціалісти надають консультації телефоном із понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00. У суботу та неділю спілкування відбувається в месенджерах WhatsApp та Signal.