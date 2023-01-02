Наступна хвиля мобілізованих росіян може бути слабшою за попередню, - Міноборони Естонії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За його словами, наразі немає офіційного підтвердження про другу хвилю мобілізації та закриття кордонів Росії.
"Однак, можливість цього завжди залишається і її не можна виключати. Другу хвилю мобілізації можна було б організувати, але можна припустити, що її якість буде ще нижчою, ніж у випадку з першою. У той же час важливо мати на увазі, що в Росії постійно проходила прихована мобілізація - було сказано, що мету мобілізації виконано, але відповідні заходи тривали", - пояснив Лаасік.
За словами речника Міноборони, очікується, що друга хвиля мобілізації не вплине на Естонію, оскільки будь-яка мобілізація, як і раніше, пов'язана з агресією Росії в Україні, і увага агресора прикута до дій там.
"Звичайно, багато залежить від того, де буде зібрано потенційних мобілізованих і чим вони займатимуться. Якщо мобілізовані пройдуть місяць-другий навчання, а потім нікуди не будуть перекинуті, то в цілому на нас це не вплине", - пояснив Лаасік.
Він зазначив, що наразі серйозних змін у діях російських підрозділів за кордоном Естонії не спостерігається.
"Підготовка мобілізованих військ проводиться у різних військових частинах, це було і в Пскові. Почата Росією повномасштабна війна в Україні справила значний негативний вплив на Західний військовий округ Росії та армію країни в цілому – як за особовим складом, так і за технікою. Проте треба мати на увазі, що Росія, як і раніше, має достатній військовий потенціал, щоб загрожувати безпеці регіону", - підсумував Лаасік.