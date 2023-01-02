Наступна хвиля мобілізованих росіян може бути слабшою за попередню, - Міноборони Естонії

Речник Міноборони Естонії Тааві Лаасік не виключає, що у разі нової мобілізації в РФ призвані будуть мати ще гіршу підготовку, аніж резервісти, які потрапили до першої хвилі мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, наразі немає офіційного підтвердження про другу хвилю мобілізації та закриття кордонів Росії.

"Однак, можливість цього завжди залишається і її не можна виключати. Другу хвилю мобілізації можна було б організувати, але можна припустити, що її якість буде ще нижчою, ніж у випадку з першою. У той же час важливо мати на увазі, що в Росії постійно проходила прихована мобілізація - було сказано, що мету мобілізації виконано, але відповідні заходи тривали", - пояснив Лаасік.

За словами речника Міноборони, очікується, що друга хвиля мобілізації не вплине на Естонію, оскільки будь-яка мобілізація, як і раніше, пов'язана з агресією Росії в Україні, і увага агресора прикута до дій там.

"Звичайно, багато залежить від того, де буде зібрано потенційних мобілізованих і чим вони займатимуться. Якщо мобілізовані пройдуть місяць-другий навчання, а потім нікуди не будуть перекинуті, то в цілому на нас це не вплине", - пояснив Лаасік.

Він зазначив, що наразі серйозних змін у діях російських підрозділів за кордоном Естонії не спостерігається.

"Підготовка мобілізованих військ проводиться у різних військових частинах, це було і в Пскові. Почата Росією повномасштабна війна в Україні справила значний негативний вплив на Західний військовий округ Росії та армію країни в цілому – як за особовим складом, так і за технікою. Проте треба мати на увазі, що Росія, як і раніше, має достатній військовий потенціал, щоб загрожувати безпеці регіону", - підсумував Лаасік.

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