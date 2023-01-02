Посадовців "Укроборонпрому", які придбали непридатні товари, підозрюють у розтраті 5 млн гривень
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора у Facebook.
За даними слідства, службові особи держпідприємства в березні 2022 року під час активної фази збройної агресії РФ здійснили закупівлю товарів військового призначення на суму понад 5 млн грн. Проте, вони не відповідали умовам договору щодо якості таких товарів та були непридатні для фактичного використання. В подальшому їх передали одній із військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань.
"Факти не відповідності технічним умовам продукції та втрати активів держпідприємства встановлено комплексом судових експертиз та інших доказів, отриманих за результатами проведення слідчих дій", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з недоброякісним придбанням шести посадовцям одного з держпідприємств "Укроборонпрому" повідомили про підозру у розтраті коштів (ст. 191 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше ексдиректору державного підприємства "Сервіс" оголосили підозру у розтраті майже 147,5 тисяч доларів.