Навчання військовослужбовців ЗСУ в країнах Євросоюзу вже розпочалося, - Маасікас

Європейський Союз вже розпочав навчання військовослужбовців Збройних Сил України в різних місцях на території окремих країн-членів.

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС вирішив започаткувати військову тренувальну місію для України – EUMAM навчатиме до 15 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України в різних місцях на території окремих країн-членів ЄС", - сказав він.

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Маасікас поінформував, що навчання вже розпочато: нещодавно Високий представник ЄС, віцепрезидент Жозеп Боррель відвідав солдатів, які навчаються у Бжеґу, в Польщі.