Скандально відомий президент ФК "Інгулець" Поворознюк потрапив до бази "Миротворця"

Президент ФК "Інгулець", бізнесмен-аграрій, депутат Петрівської райради Олександр Поворознюк опинився у базі "Миротворець".

Його звинувачують у свідомому розграбуванні України. Відповідна картка зі звинуваченнями з’явилася на сайті Myrotvorets.center, передає Цензор.НЕТ.

"Мародер. Злодій. Свідомі дії, спрямовані на пограбування України. Щиро зізнався в тому, що багато і довго грабував державу, вихваляється тим, що цим зробив свої статки", – вказано на сайті "Миротворець".

Також зазначається, що у Поворознюка щонайменше три судимості, зокрема одна – за розкрадання державного майна.

Напередодні Поворознюк визнав, що ніколи не крав у конкретних людей, а тільки в абстрактної держави Україна. Це, за його версією, називається "свій капітал я сколотив сам".

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Олександр Поворознюк – скандально відомий бізнесмен-аграрій. Генеральний директор ТОВ "Агрофірма П'ятихатська", президент ФК "Інгулець". У 2009-2010 роках – президент футбольного клубу "Десна". Депутат Петрівської районної ради з 2010 року. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, яке стало вірусним після того, як на нього був записаний DJ-мікс.

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