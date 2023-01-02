США зібрали максимально широку коаліцію для реагування на глобальні виклики, в тому числі війну РФ проти України, - Байден

Сполучені Штати продовжують дотримуватися власних зобов’язань як країни - світового лідера, який об’єднує максимально широку міжнародну коаліцію для відповіді на глобальні виклики, в тому числі війну РФ проти України.

На цьому акцентує на офіційній твіттер-сторінці Держдепартамент США, який цитує президента Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент США: У нинішній момент великих глобальних викликів – від глобальної інфляції до кліматичної кризи та жорстокої війни Росії проти України – ми збираємо разом максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів", - зазначається в повідомленні.

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В ілюстрації, доданій до розміщеного допису наводяться також слова президента Байдена: "Америка дотримується своїх зобов’язань. Америка інвестує у нашу силу вдома. Америка працює разом з нашими союзниками й партнерами".