Герої України та кавалери орденів із 1 січня отримуватимуть щомісячні грошові виплати, - Міноборони

З 1 січня 2023 року набрав чинності Закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарям ордена "Богдана Хмельницького" та кавалерам ордена "За мужність".

Про це в Телеграмі повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:

- в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, — особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (сьогодні це 20 100 грн);

- у розмірі двох мінімальних заробітних плат — лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (13 400 грн);

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- у розмірі однієї мінімальної заробітної плати — кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).

Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери).