Перший указ у 2023 році: Зеленський продовжив на рік безвіз для британців

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 січня, продовжив дію тимчасового безвізового режиму для громадян Великої Британії на один рік – до 30 січня 2024 року.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Це перший указ українського президента у 2023 році.

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"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2024 року", - йдеться в документі.