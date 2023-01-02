У Херсоні мешкає менше ніж 70 тис. жителів із 330 тис. довоєнних

В Херсоні наразі мешкає близько 20% довоєнного населення.

Про це повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До початку повномасштабного вторгнення чисельність населення становила близько 330 тис. Зараз близько 60-70 тис. залишилося", - сказав Плетенчук.

За його словами, серед тих, хто залишився, - маломобільні та соціально незахищені громадяни. "Є і ті, хто просто залишається, тому що вважає це нормою. Проте ми закликаємо вкотре при нагоді, за можливості виїжджати поки що з міста Херсона, тому що безпечних локацій у Херсоні наразі немає", - додав пресофіцер.

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