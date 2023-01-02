Новий глава МЗС Ізраїлю Коен заявив про зміну підходу щодо російсько-української війни: проведе переговори з Лавровим та буде менше публічно виступати
Про це пише Haaretz, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Вже 3 січня Коен збирається поговорити телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим – це будуть перші переговори між главами МЗС Ізраїлю та Росії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
"У російсько-українському питанні ми одне зробимо напевне – ми будемо менше публічно виступати", – сказав він.
Він пообіцяв, що Ізраїль у будь-якому випадку продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу. Коментувати прохання України щодо постачання систем протиповітряної оборони він відмовився.
Попередній міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід не спілкувався з російським колегою від початку російського вторгнення.
1 травня, через два місяці після початку повномасштабної війни в Україні, Лавров заявив, що у Гітлера була єврейська кров, накликавши на себе жорстку критику з боку Лапіда. Через кілька днів російський диктатор Володимир Путін попросив вибачення за свого міністра перед тодішнім прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом.
Ставши прем'єр-міністром 1 липня, Лапід не підтримував контакти з Лавровим.