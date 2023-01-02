Удари по території РФ будуть все глибшими й глибшими, - Буданов. ВIДЕО

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов не став брати на себе відповідальність за удари по російських авіабазах, але припустив, що подібні удари будуть все глибшими й глибшими.

Про це йдеться в його інтерв'ю ABC News, уривок з якого виклали в соцмережах телеканалу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Під час інтерв'ю Буданова спитали, чи Україна завдавала ударів по російській авіабазі, на що він сказав: "Наразі я не можу відповісти на це запитання. Тільки після закінчення війни".

Він додав, що дуже радий бачити такі атаки, і на запитання, чи буде їх більше, відповів: "Думаю, так".

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"[Вони будуть] все глибшими й глибшими", – відповів Буданов на додаткове запитання журналістки, наскільки глибокими можуть бути ці удари.

Буданов також нагадав, що Крим – це територія України, тому там Україна може застосовувати будь-яку зброю, яку вважає за потрібне.