Удари по території РФ будуть все глибшими й глибшими, - Буданов. ВIДЕО
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов не став брати на себе відповідальність за удари по російських авіабазах, але припустив, що подібні удари будуть все глибшими й глибшими.
Про це йдеться в його інтерв'ю ABC News, уривок з якого виклали в соцмережах телеканалу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Під час інтерв'ю Буданова спитали, чи Україна завдавала ударів по російській авіабазі, на що він сказав: "Наразі я не можу відповісти на це запитання. Тільки після закінчення війни".
Він додав, що дуже радий бачити такі атаки, і на запитання, чи буде їх більше, відповів: "Думаю, так".
"[Вони будуть] все глибшими й глибшими", – відповів Буданов на додаткове запитання журналістки, наскільки глибокими можуть бути ці удари.
Буданов також нагадав, що Крим – це територія України, тому там Україна може застосовувати будь-яку зброю, яку вважає за потрібне.