Наразі окупанти використовують втричі менше снарядів на добу, ніж дозволяли собі влітку, - Череватий
Про це розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Наразі ці 20 тисяч росіяни використовують на менших відрізках фронту, наприклад у тому ж Бахмутському чи Авдіївському, частково Лиманському та Куп’янському напрямках. Раніше вони могли собі дозволити по всьому фронту поливати наших військових — 60 тисяч снарядів на добу. Ви пам’ятаєте літні бої, коли вони просто створювали "вогневий вал" і "дощ" зі снарядів, і наші воїни по всьому цьому периметру стояли й не давали їм прорватися. То зараз вони зосередилися на конкретних напрямках.
Тому що вони не розраховували на таку велику за часом війну, а отже, на таку динаміку витрачання боєприпасів, яка, по суті, дорівнює Другій світовій війні. Тож навіть їхні, здавалося б, нескінченні боєприпаси починають закінчуватися. Вони довозять їх з дедалі більш віддалених регіонів Росії. Також, за нашими даними, вже шукають по світу в країнах, де є радянська зброя, номенклатуру боєприпасів 122-го, 152-го калібрів. Тому що вони розуміють, що якщо війна й надалі триватиме в такому темпі й у них теж буде питання з боєприпасами", — відзначив Череватий.