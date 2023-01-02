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Наразі окупанти використовують втричі менше снарядів на добу, ніж дозволяли собі влітку, - Череватий

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Наразі окупанти використовують втричі менше снарядів на добу, ніж дозволяли собі влітку, - Череватий
Раніше російські окупанти випускали 60-80 тисяч снарядів на добу, зараз ця кількість зменшилася до 20 тисяч снарядів.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Наразі ці 20 тисяч росіяни використовують на менших відрізках фронту, наприклад у тому ж Бахмутському чи Авдіївському, частково Лиманському та Куп’янському напрямках. Раніше вони могли собі дозволити по всьому фронту поливати наших військових — 60 тисяч снарядів на добу. Ви пам’ятаєте літні бої, коли вони просто створювали "вогневий вал" і "дощ" зі снарядів, і наші воїни по всьому цьому периметру стояли й не давали їм прорватися. То зараз вони зосередилися на конкретних напрямках.

Тому що вони не розраховували на таку велику за часом війну, а отже, на таку динаміку витрачання боєприпасів, яка, по суті, дорівнює Другій світовій війні. Тож навіть їхні, здавалося б, нескінченні боєприпаси починають закінчуватися. Вони довозять їх з дедалі більш віддалених регіонів Росії. Також, за нашими даними, вже шукають по світу в країнах, де є радянська зброя, номенклатуру боєприпасів 122-го, 152-го калібрів. Тому що вони розуміють, що якщо війна й надалі триватиме в такому темпі й у них теж буде питання з боєприпасами", — відзначив Череватий.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Та нафиг вам снаряды? У вас есть чмобики, гранату за воротник, чтобы шея не болталась, и вперед, крейсер мацква.
  • Sergey Azarov 5d9b59a6
    Скоріш за все проблема там не в снарядах ,а в зносі стволів і їх втрату від поломок,трофеїв ,покинутих і т.п.
    Стволи до артилерії (особливо до 152 мм Мати та Гіацинти) доволі непрості вироби і потребують часу та високоякісного матеріалу для виготовлення.
    А з високоякісними сталями в Кацапії (в тім як і в нас) дуже напряжно-в них навіть трактори та екскаватори роблять зі шведського металу,то про які сталі для високоенергетичних стволів мова може йти
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Це свідчить про те що рашисти починають повільно слабшати
    І напевно Росія вже зрівнялася по кількості снарядів з Україною
    Із такою кількістю снарядів що Росія витрачає на добу зараз мабуть вже нереально робити масштабні наступи
    А для того щоб вигнати окупантів Україні треба збільшити кількість снарядів і коли буде перевага в снарядах то звісно виженуть
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