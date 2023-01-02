Російські окупанти під час "фільтрації" вивезли з села на Луганщині половину жителів: застосовують до них "колективну відповідальність", - Центр нацспротиву
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Село взяли в оточення й заблокували в’їзд та виїзд. Причиною стали успішні прильоти по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення. Відомо, що в результаті рейду вже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська.
До мешканців села застосовується "колективна відповідальність". При цьому ворог перебуває в пастці своїх ілюзій й не розуміє, що на ТОТ майже кожен мешканець може повідомити про їх позицію, бо вони окупанти, а не "визволителі". Відповідно такі заходи не принесуть результату.
Нагадаємо, напередодні Нового року окупанти обмежили пересування між селами в Запорізькій області, аби знизити витік інформації щодо їх розміщення", - йдеться у повідомленні.