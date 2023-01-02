Російські окупанти під час "фільтрації" вивезли з села на Луганщині половину жителів: застосовують до них "колективну відповідальність", - Центр нацспротиву

Ворог заблокував для "фільтраційних заходів" село Половинкине на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Село взяли в оточення й заблокували в’їзд та виїзд. Причиною стали успішні прильоти по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення. Відомо, що в результаті рейду вже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби ЗСУ взяли під повний контроль трасу Р66 на північ від Кремінної, це ще більше підірвало б російську оборону, - британська розвідка

До мешканців села застосовується "колективна відповідальність". При цьому ворог перебуває в пастці своїх ілюзій й не розуміє, що на ТОТ майже кожен мешканець може повідомити про їх позицію, бо вони окупанти, а не "визволителі". Відповідно такі заходи не принесуть результату.

Нагадаємо, напередодні Нового року окупанти обмежили пересування між селами в Запорізькій області, аби знизити витік інформації щодо їх розміщення", - йдеться у повідомленні.