Росія після війни має пройти денацифікацію за німецьким зразком, - посол України Макеєв

Українські дипломати у розмовах з німецькими колегами пропонують у майбутньому провести денацифікацію Росії за зразком Німеччини після Другої світової війни.

Про це розказав в інтерв'ю Європейській правді посол у Берліні Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ.

"У Німеччини прекрасний досвід того, як перевиховати цілі покоління людей", – сказав він.

Макеєв заявив, що у Німеччині досі намагаються шукати "хороших росіян", але поступово відходять від думки про те, що російсько-українська війна – це війна тільки Путіна.

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"Це не Путін вбиває, не Путін ґвалтує, не Путін застосовує тортури – це росіяни", – наголосив посол.

"Наша задача – переконати їх [німців]: подивіться назад на себе. Бо покаяння, через яке пройшла Німеччина, – це прекрасний зразок того, через що має пройти Росія, якщо хтось сподівається, що РФ ще може бути цивілізованою і демократичною", – сказав Макеєв.

Він додав, що денацифікація Росії ще не означатиме примирення з Україною.

Можуть пройти десятиліття, перш ніж обраний на демократичних виборах президент Росії зможе приїхати в Київ і, як німецький канцлер Віллі Брандт у Варшаві в 1970-х роках, стати на коліна перед Стіною пам'яті загиблих за Україну біля Михайлівського собору.

Макеєв також сказав, що, на відміну від повоєнної Німеччини, окуповувати Росію для денацифікації не потрібно – у XXI сторіччі є інші методи.