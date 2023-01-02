Меркель про Мінськ: "Ми всі знали, що це заморожений конфлікт"
Про це вона сказала в інтерв'ю газеті Corriere della Serra, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Меркель вважає, що надання Україні та Грузії плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році було б "неправильним".
"Не було ґрунтовних роздумів про те, які наслідки матиме таке рішення – як з погляду реакції Росії, так і для НАТО та його правил допомоги. А мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні. Україна використала цей період, щоб стати сильнішою, як це видно сьогодні", – заявила Меркель.
Вона наголосила, що сьогоднішня Україна дуже відрізняється від України 2014-2015 років.
"І я сумніваюся, що НАТО могло б так багато зробити, щоб допомогти Україні, як це робиться сьогодні. Ми всі знали, що це заморожений конфлікт, що проблему не вирішено, але саме це дало Україні дорогоцінний час", – заявила Меркель.
На саміті НАТО в Бухаресті у 2008-му домовилися, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу через план дій щодо членства. Але самого ПДЧ Київ та Тбілісі з ініціативи Франції та Німеччини не отримали, як і будь-яких запевнень щодо строків його надання.
22 лютого 2022 року Путін заявив, що мінських угод більше не існує і Росія не має наміру їх виконувати. Через два дні Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.