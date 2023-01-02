РФ використовує Крим для "інтеграції" окупованих українських територій, - Представництво президента в АРК
Про це повідомило Представництво Президента України в АР Крим у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує використовувати окупований Крим для пришвидшення "інтеграційних процесів" на новоокупованих територіях Запорізької та Херсонської областей - заявляють про будівництво автомагістралі "Сімферополь - Маріуполь - Ростов-на-Дону", щоб утворити так званий сухопутний коридор із рф до окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти примусово евакуюють жителів Енергодару до Джанкою — ініціюють гуманітарні кризи, вивозять держустанови, закривають лікарні й аптеки, аби зробити життя місцевих нестерпним.
"А пропаганда подає це як евакуацію через наступ ЗСУ та "тікаючих" від України цивільних", - зауважили у представництві.