Щоб судити Путіна потрібно створити спеціальний трибунал, - Волкер

Щоб притягнути до відповідальності за воєнні злочини президента РФ Володимира Путіна потрібні зміни в міжнародному праві і спеціальний трибунал.

Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Існуючих правових механізмів у міжнародному праві буде недостатньо, щоб притягнути Путіна та російський режим до відповідальності та нести відповідальність за військові злочини. Через право вето Росії в ООН буде важко створити новий трибунал ООН. Міжнародний Кримінальний Суд (МКС) є організацією, членом якої не є Росія, а США. Тому Міжнародний суд не підходить для цього. Потрібен спеціальний трибунал, і це має бути зроблено без Росії, тому що Росія тут виступає в ролі злочинця.

Це створення нових умов у міжнародному праві схоже на те, що було зроблено з Нюрнберзьким процесом, створення нового механізму. Дуже важливим є те, що ми вже робимо: збираємо дані, докази, опитуємо людей, фотографуємо, визначаємо віддані накази, ланцюжок командування, об’єднуємо всі юридичні справи, необхідні для доведення вчинених воєнних злочинів та притягнення особистої відповідальності Путіна та інших російських військових. Робота триває зараз і принесе вагомий результат пізніше, коли буде створено новий трибунал", - зазаначив Волкер.

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