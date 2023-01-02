Варшава спростувала заяви пропаганди РФ про "польських найманців" в Україні

Російська пропаганда поширює брехливий наратив про нібито участь військових частин польської армії у війні на боці України і "величезні втрати" серед поляків.

Про це заявив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору країни Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця тема є постійним елементом пропагандистської діяльності, скерованої до російської громадської думки, що ведеться в інформаційній сфері Росії",- зазначив Жарин.

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Як додав урядовець, цього разу кремлівський політолог Олексій Подберьозкін торкнувся "проблеми" масових втрат серед польських добровольців. Зокрема, він запропонував "відправити тіла поляків з фронту в Україні до посольства Польщі в Москві" або створити спеціальне кладовище для поляків на окупованій Росією території України.

Жарин підкреслив, що російський пропагандист розповсюджує брехню про те, що у бойових діях на боці України "беруть участь цілі військові частини з Польщі, одягнені в українську форму, а не окремі добровольці".

Жарин наголосив, що поширення російськими "експертами" брехливого наративу про підрозділи польських військовослужбовців, які воюють в Україні, вписується у намагання кремля представити Польщу як "воєнного підбурювача, який бере участь у затягуванні конфлікту".