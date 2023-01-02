Росія планує тривалу атаку "шахедами", - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 313 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку року минуло лише два дні, а рахунок збитих іранських дронів над Україною – вже більше вісімдесяти. Найближчим часом ця кількість може зрости.

Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити – і зробимо все, – щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші.

Хочу сьогодні відзначити за успішний захист неба цими днями Повітряні командування "Центр", "Південь" та "Схід". А особливо – бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської і 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ. Дякую, звичайно, пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп.

Дякую всім, хто чергуватиме цієї ночі на бойових постах! Дякую всім, хто воює за Україну!", - сказав Зеленський.

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