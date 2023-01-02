Моравецький хоче обговорити зі Шмигалем "героїзацію Бандери": "До будь-якої згадки про нього ми ставимося дуже-дуже негативно"
Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Під час понеділкової пресконференції Моравецького запитали про відзначення дня народження Степана Бандери на сторінках Верховної Ради України.
Польське агентство пише, що 1 січня у Twitter Верховної Ради було опубліковано фотографію головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного під портретом провідника УПА.
Допис начебто було супроводжено кількома цитатами Бандери й словами: "Нинішня боротьба йде проти Російської імперії. І ці директиви Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних Сил" (ЗМІ не знайшла такого допису на жодній зі сторінок Верховної Ради в соцмережах. - Ред.).
"До будь-якої героїзації чи навіть згадки про Бандеру ми ставимося вкрай критично, дуже-дуже негативно. У моїй першій розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем після того, що сталося, я буду говорити про це дуже і дуже однозначно", – прокоментував Моравецький.
Польський прем’єр також назвав Бандеру "ідеологом злочинних часів, часів війни", коли відбулись "страшні українські злочини".
"Тут не можна ні в якому разі погоджуватися на якесь поблажливе ставлення щодо тих, хто не хоче визнати, що той страшний геноцид був чимось немислимим і зробити повну спокуту, повне визнання вини", – додав він.