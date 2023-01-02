Моравецький хоче обговорити зі Шмигалем "героїзацію Бандери": "До будь-якої згадки про нього ми ставимося дуже-дуже негативно"

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок заявив, що обговорить із українським колегою Денисом Шмигалем питання "героїзації" Степана Бандери на офіційних сторінках органів влади України.

Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Під час понеділкової пресконференції Моравецького запитали про відзначення дня народження Степана Бандери на сторінках Верховної Ради України.

Польське агентство пише, що 1 січня у Twitter Верховної Ради було опубліковано фотографію головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного під портретом провідника УПА.

Допис начебто було супроводжено кількома цитатами Бандери й словами: "Нинішня боротьба йде проти Російської імперії. І ці директиви Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних Сил" (ЗМІ не знайшла такого допису на жодній зі сторінок Верховної Ради в соцмережах. - Ред.).

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"До будь-якої героїзації чи навіть згадки про Бандеру ми ставимося вкрай критично, дуже-дуже негативно. У моїй першій розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем після того, що сталося, я буду говорити про це дуже і дуже однозначно", – прокоментував Моравецький.

Польський прем’єр також назвав Бандеру "ідеологом злочинних часів, часів війни", коли відбулись "страшні українські злочини".

"Тут не можна ні в якому разі погоджуватися на якесь поблажливе ставлення щодо тих, хто не хоче визнати, що той страшний геноцид був чимось немислимим і зробити повну спокуту, повне визнання вини", – додав він.