У Севастополі пролунали вибухи, російські окупанти заявили про роботу ППО по безпілотнику

Увечері 2 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Російські окупанти заявили, що це робота протиповітряної оборони по безпілотнику.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, над морем збитий БПЛА", – написав у Telegram так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, який, як сьогодні повідомлялося, вже вивіз на Кіпр своїх дітей та все майно, включно із собаками та кішками, передає Цензор.НЕТ.

Приблизно з 20:45 у севастопольських Telegram-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що в місті було "дуже гучно" і "здорово бахнуло".

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Також увечері 2 січня про звуки вибухів у соцмережах повідомляли мешканці селища Гвардійське Сімферопольського району.

Через пів години Розважаєв заявив, що окупанти "продовжують відбивати атаку" і нібито збили ще один безпілотник.