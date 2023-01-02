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У Севастополі пролунали вибухи, російські окупанти заявили про роботу ППО по безпілотнику

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У Севастополі пролунали вибухи, російські окупанти заявили про роботу ППО по безпілотнику
Увечері 2 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Російські окупанти заявили, що це робота протиповітряної оборони по безпілотнику.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, над морем збитий БПЛА", – написав у Telegram так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, який, як сьогодні повідомлялося, вже вивіз на Кіпр своїх дітей та все майно, включно із собаками та кішками, передає Цензор.НЕТ.

Приблизно з 20:45 у севастопольських Telegram-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що в місті було "дуже гучно" і "здорово бахнуло".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Губернатор" окупованого Севастополя Развожаєв вивіз усе своє майно та дітей за кордон, - Центр національного спротиву

Також увечері 2 січня про звуки вибухів у соцмережах повідомляли мешканці селища Гвардійське Сімферопольського району.

Через пів години Розважаєв заявив, що окупанти "продовжують відбивати атаку" і нібито збили ще один безпілотник.

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Топ коментарі

  • аспм мпри

  • Виталий 6b40280c
    Стали известны подробности удара по ПТУ в Макеевке, где находились российские солдаты

    ▪️всего было выпущено 6 ракет Himars из которых 4 дошли до цели практически под звон курантов;
    ▪️там находились несколько сотен мобилизованных из Самарской области (44 полк);
    ▪️взрыв был очень мощным, так как в подвале здания находился склад БК и 5 тонн дизельного топлива;
    ▪️общее количество погибших уже более 250, но много тяжёлых раненных, а значит, скорее всего будет более 400 двухсотых;
    ▪️уничтожено также более 10 единиц бронетехники.

    Данные не окончательные. Идёт разбор завалов.
  • аспм мпри
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