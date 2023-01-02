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Російські окупанти в Криму почали роздавати "рекомендації", як діяти під час повітряної тривоги

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Російські окупанти в Криму почали роздавати "рекомендації", як діяти під час повітряної тривоги
Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму почали роздавати так звані рекомендації, як діяти під час повітряної тривоги.

Про це повідомило представництво Президента України в АР Крим у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Після частої "бавовни" окупанти в Криму почали роздавати населенню так звані рекомендації про те, як діяти під час повітряної тривоги. Все було б добре, якби не російська мова та заборона брати домашніх улюбленців у сховища", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що на деяких автівках, які їздять у Сімферополі, помітно наліпки з державним гербом України.

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А в одному з дитсадочків Сімферополя з’явилася дошка з текстом українського гімну та державної символіки, а також зображення синьо-жовтого прапора на одній із будівель.

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Топ коментарі

  • Олег Карпов b569f323
  • Яр Холодний
    КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
    КИЕВ: А что случилось?
    КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
    НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
    КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
    ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
    КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
    ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: ******!
    КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
    ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
    КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
    ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
    КРЫМ: И что мне теперь делать?
    НИКОЛАЕВ: Не ссы!
    ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
    КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
    ОДЕССА: Шо-шо?
    КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
    ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
    КРЫМ: Как?!
    БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
    ХЕРСОН: И мой совет - прибери все лишнее. Если что - поможем!
    КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
    ВСЕ: (хором) Обломки моста!
    КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
    ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути - его уже нет!

    ХАРЬКОВ: Эй, Крым, ты спишь?
    КРЫМ: Ты что, издеваешься?
    Я в подвале сижу! Как можно спать в подвале?
    ХАРЬКОВ: Да нормально можно спать, через недельку привыкнешь.
    КРЫМ: Как недельку?! Это что, не закончится завтра?!
    ХАРЬКОВ: Ты че, все только начинается.
    НИКОЛАЕВ: Эй, Крым, ты спишь?
    КРЫМ: Спать?! Под такой грохот?!
    НИКОЛАЕВ: Разве это грохот? Ерунда. Это еще не камни с неба.
    КРЫМ: Я не хочу камни!
    НИКОЛАЕВ: То хочешь, то не хочешь, не поймешь тебя...
    ОДЕССА: Эй, Крым!
    КРЫМ: Да не сплю я, не сплю!
    ОДЕССА: Та я ж бачу! Такой фейерверк у тебя, что мама не горюй.
    КРЫМ: Ты что, в бинокль на меня смотришь?
    ОДЕССА: В бинокли, милый, сейчас только отсталые фраера смотрят. Я ж на тебя, красавчик, через спутник смотрю!
    КРЫМ: Издеваешься?
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    КРЫМ: Смотрите? Нет, чтобы помочь!
    ПОЛТАВА: Так ми ж допомогаємо! Звільняємо тебе!
    ЧЕРНИГОВ: Всім привіт!
    КРЫМ: Я не сплю!
    ЧЕРНИГОВ: Та я ж бачу! Супутник, таки, дуже зручна річ. Гарний салют!
    КРЫМ: (в истерике) Я в подвале! У меня полный пиз.ец! А вы говорите, что это салют?! Что я, по вашему, праздную?!
    ВСЕ: Возвращение! Ты, Крым, празднуешь возвращение домой!
  • Олександр Дніпро
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