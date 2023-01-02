Російські окупанти в Криму почали роздавати "рекомендації", як діяти під час повітряної тривоги

Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму почали роздавати так звані рекомендації, як діяти під час повітряної тривоги.

Про це повідомило представництво Президента України в АР Крим у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Після частої "бавовни" окупанти в Криму почали роздавати населенню так звані рекомендації про те, як діяти під час повітряної тривоги. Все було б добре, якби не російська мова та заборона брати домашніх улюбленців у сховища", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що на деяких автівках, які їздять у Сімферополі, помітно наліпки з державним гербом України.

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А в одному з дитсадочків Сімферополя з’явилася дошка з текстом українського гімну та державної символіки, а також зображення синьо-жовтого прапора на одній із будівель.