Енергетична криза 2022 року стала поворотним моментом у відносинах між ЄС та Росією, ставка Путіна не спрацювала, - Боррель

Енергетична криза 2022 року стала поворотним моментом у відносинах між Євросоюзом та Росією.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Володимир Путін, очевидно, вважав, що сильна залежність ЄС від імпорту російських викопних енергоресурсів, зокрема газу, дозволить йому розколоти ЄС, позбавивши його можливості активно підтримувати Україну", – йдеться в дописі Борреля. Ставка Путіна не спрацювала, запевнив дипломат.

Він написав, що Росія почала шантажувати Євросоюз ще у 2021 році, обмеживши постачання газу за чинними довгостроковими контрактами. Після 24 лютого 2022 року шантаж посилився, і це спровокувало величезні проблеми для ЄС.

У серпні 2022 року вартість газу на хабі в Нідерландах перевищили 300 євро за МВт-год у порівнянні з 20 євро у 2020 році. Одночасно Європа зіткнулась з кризою на ринку електроенергії через неполадки на французьких атомних електростанціях та низький виробіток на гідроелектростанціях у зв'язку з посухою.

Подвійна криза призвела до швидкого зростання цін на енергоносії як для бізнесу, так і для населення ЄС. Але Євросоюз вистояв і не піддався на шантаж Путіна, наголосив Боррель

"Особливо цікаво відзначити, як швидко відреагувала Німеччина. Імпорт російського газу скоротився з 55% від загального обсягу на початку 2022 року до нуля. Імпорт нафти – з 40% до нуля", – йдеться в блозі.

"Це поворотний момент у відносинах між ЄС та Росією, які досі багато в чому залежали від енергетичного питання", – вважає Боррель.

При цьому очільник європейської дипломатії попередив, що енергокриза ще не завершилась: ціни на енергоносії, хоч і повернулись на довоєнний рівень, залишаються високими, і 2023 рік може бути непростим з точки зору забезпечення Європи газом.