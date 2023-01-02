Кореспондент німецького BILD Штрітцель зазнав осколкового поранення в Україні

Журналіст BILD Бйорн Штрітцель, який висвітлює російську війну в Україні, зазнав осколкового поранення.

Про це повідомив головний редактор BILD Йоганнес Бойє і поранений Штрітцель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Кореспондент BILD Бйорн Штрітцель зазнав осколкового поранення, висвітлюючи російську агресію в Україні. Йому нічого не загрожує (наскільки це можливо), і поранення не надто серйозне. Однак це нагадує про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб говорити правду", - заявив Бойє.

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Сам Штрітцель повідомив, що отримав поріз на лобі від скла, коли вечеряв.

Він припустив, що ворожою ціллю був залізничний вокзал, розташований за рогом і також повідомив про кілька інших вибухів.

"Зі мною все гаразд, лише поріз на лобі, скоріш за все осколком скла. Вечеряв, коли стався вибух (не зовсім впевнений, що це був боєприпас, уламків ще не знайшов)...

Моє припущення, що це була якась частина ракети, що впала поруч.

Ціллю, швидше за все, був залізничний вокзал, розташований за рогом, хоча я ще не бачив жодного великого місця падіння, як можна було б очікувати від ракет з великою боєголовкою. Це місце знаходиться поза зоною досяжності російської артилерії і "Ураганів", тому також можливо, що це був БПЛА", - розповів Штрітцель.