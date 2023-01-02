У Сватовому знищено склад з боєкомплектом окупантів, - СтратКом ЗСУ

У Сватовому на Луганщині українські військові знищили склад з боєприпасами окупантів.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Передаємо привіт ворожому ПВО, яке мало б захищати Сватове, але як завжди не захистило! Склад БК фсьо!



Росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК майже 2 тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість уралів, які заїжджають на базу", - йдеться у дописі.

Також дивіться: ЗСУ поцілили в будівлю у Сватовому, де розташовувалися російські окупанти. ВIДЕО