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У Сватовому знищено склад з боєкомплектом окупантів, - СтратКом ЗСУ

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У Сватовому знищено склад з боєкомплектом окупантів, - СтратКом ЗСУ
У Сватовому на Луганщині українські військові знищили склад з боєприпасами окупантів.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Передаємо привіт ворожому ПВО, яке мало б захищати Сватове, але як завжди не захистило! Склад БК фсьо!

Росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК майже 2 тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість уралів, які заїжджають на базу", - йдеться у дописі.

У Сватовому знищено склад з боєкомплектом окупантів, - СтратКом ЗСУ 01

Також дивіться: ЗСУ поцілили в будівлю у Сватовому, де розташовувалися російські окупанти. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Говорят в Саратове взорван крупнейший кацапский склад боеприпасов.... Ждём подтверждение

  • Van-Basten Van-Basten
  • Fish Man
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