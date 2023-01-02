Росія кинула на цю війну все. Захід має віддавати Україні все, що може, - Волкер

Волкер не впевнений, чи Росії залишилося чим відповідати на постачання озброєння Україні.

Колишній посол США в НАТО та екс-спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що попри російські погрози країни Заходу мають продовжувати постачати Україні озброєння, аби допомогти нашій країні якомога швидше виграти війну. В інтервʼю Володимиру Остапчуку для програми "Spotlight Ukraine" на телеканалі "Еспресо" Волкер зазначив, що Росія вже кинула на цю війну все, що могла: призовників, вʼязнів, всю свою військову техніку, іранську військову техніку. Через це він не впевнений, чи залишилося Росії чим відповідати на постачання озброєння Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, вони будуть говорити такі речі, намагаючись переконати Захід, щоб той засумнівався і не передавав зброю. Але насправді ми маємо віддавати Україні все, що можемо, щоб вона якомога швидше виграла цю війну", – наголосив він.

Крім того, Волкер "не думає", що Росія може якось відреагувати і на передачу Україні ЗРК Patriot, які увійшли до нового пакету військової допомоги від США.

"Вони ввели на поле бою всі свої сили та техніку, які зараз у них є. Єдине, що вони можуть зробити для ескалації, – це застосувати ядерну та біологічну зброю, яка, як вони знають, знищить їх самих. Зробить територію, яку вони намагаються завоювати, непридатною для проживання та спричинить негайну відповідь з боку інших країн. Здається, вони не збираються цього робити. Зі звичайними засобами вони не здатні зробити більше", – пояснив він.

Водночас Волкер не розуміє, "які можуть бути заперечення проти того, щоб системи Patriot надавалися Україні".

"Ці системи оборонні, щоб допомагати захистити цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Заперечуючи, Росія майже стверджує, що вона мала право напасти на Україну, що, звісно, ​​є неприйнятним відповідно до законних методів Міжнародного Правосуддя", – продовжив колишній посол США в НАТО.

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Крім того, екс-спецпредставник Держдепу США з питань України прокоментував заяву російського міністра іноземних справ Сергія Лаврова, у якій чиновник відмовився від запропонованої Володимиром Зеленським "формули миру" та пригрозив російською армією.

"У заяві Лаврова дуже багато смішного. По-перше він припускає, що російська армія може вирішити проблему. Російська армія на межі провалу, їй справді важко. По-друге, це дежавю в його заявах, тому що це нагадує мені час, коли я був спеціальним представником Державного департаменту США з питань України. В той час Росія робила вигляд, що України не існує, і вони можуть вести переговори лише із Заходом, зі США, a Україна не є стороною жодних переговорів і не має легітимності чи представництва. Подібне вони знову говорять через заяви Лаврова. Зараз вони хочуть вести переговори з Україною, країну яку вони атакують, але вести переговори через інших, а цього просто не відбудеться", – резюмував Волкер.