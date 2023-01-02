Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці на Донеччині, двоє осіб поранено, - ОП

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Два ракетних удари. Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", - йдеться у повідомленні.

Місцеві паблики пишуть, що удар в Дружківці прийшовся по льодовій арені "Альтаїр", де тренувався український хокейний клуб "Донбас".

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