Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці на Донеччині, двоє осіб поранено, - ОП
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Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області.
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Два ракетних удари. Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", - йдеться у повідомленні.
Місцеві паблики пишуть, що удар в Дружківці прийшовся по льодовій арені "Альтаїр", де тренувався український хокейний клуб "Донбас".