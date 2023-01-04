Удари ЗСУ по скупченню ворога у Запорізькій області: вбито та поранено до 260 окупантів, знищено 2 склади боєприпасів
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Ворог продовжує зазнавати втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Зокрема, як зазначається, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області.
За даними Генштабу, знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.