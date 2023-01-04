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Удари ЗСУ по скупченню ворога у Запорізькій області: вбито та поранено до 260 окупантів, знищено 2 склади боєприпасів

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Удари ЗСУ по скупченню ворога у Запорізькій області: вбито та поранено до 260 окупантів, знищено 2 склади боєприпасів
Ворог продовжує зазнавати втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області.

За даними Генштабу, знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

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Топ коментарі

  • Vujko Donetski
    Ще раз повторити таку бавовну, як була в Макіївці, і кацапи почнуть бунтувати. Встануть на коліна перед ху@лом і таки почнуть бунтувати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть клятим ворогам!
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Слава ЗСУ! Подяка партнерам за зброю
  • 5 копійок
    Вчора була бавовна в Токмаку. Дохлих кацапів вивозили камазами до крематорію. Місцеві кажуть стояв сморід від спалювання лаптєй.
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