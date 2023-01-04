Зранку у Севастополі чули гучні вибухи, Развожаєв повідомив про збиття двох безпілотників у районі Бельбека

Ранок в окупованому Криму розпочався зі звуків вибухів. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито роботу ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника окупаційної адміністрації.

За словами Развожаєва, вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбека.

Він також запевняє, що всі служби працюють у штатному режимі.

Тим часом у місцевих телеграм-каналах повідомляють про звуки вибухів, які чули у різних місцях Севастополя.

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