Минулої доби наша авіація завдала 12 ударів по скупченню ворога та вдарила по позиції ЗРК, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом доби, 3 січня, завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби знищено ворожий гелікоптер Ка-52. Завдано 13 ударів по скупченню противника і 5 - по позиціях ЗРК, - Генштаб