Росіяни обстріляли три райони Харківщини: двох чоловіків поранено, пошкоджено будинки, - ОВА

Минулої доби тривали ворожі обстріли прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі", - ідеться в повідомленні.

У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Як нагадав Синєгубов, в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

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