Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 108 910 осіб (+720 за добу), 3038 танків, 270 гелікоптерів, 2039 артсистем, 6106 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 4 січня 2023 року становлять приблизно 108 910 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 108910 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3038 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,

артилерійських систем - 2039 (+6) од,

РСЗВ - 424 (+0) од,

засоби ППО - 215 (+1) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 270 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,

спеціальна техніка - 181 (+0).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.