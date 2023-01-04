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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 108 910 осіб (+720 за добу), 3038 танків, 270 гелікоптерів, 2039 артсистем, 6106 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Втрати російських окупантів станом на ранок 4 січня 2023 року становлять приблизно 108 910 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 108910 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3038 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,

артилерійських систем - 2039 (+6) од,

РСЗВ - 424 (+0) од,

засоби ППО - 215 (+1) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 270 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,

спеціальна техніка - 181 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 108 910 осіб (+720 за добу), 3038 танків, 270 гелікоптерів, 2039 артсистем, 6106 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Кожного дня батальйон кацапів отримує білети на концерт Кобзона.

  • Яр Холодний
    Так на кацапське Різдво і до "круглої цифри" дійдемо - до 110 тисяч! Зараз у них буде "тимчасовий струс" - за наслідками Макіївки а також (нібито) - Макіївки-2 на Херсонщині позавчора
    Буде виданий "грізний наказ" про "рассредатачение падразделений" Пару тижнів будуть "рассредатачивать" Але реально щезне можливість контролю за "чмобіками" Почнуть "искать на жопу приключения" - там нап"ються, там - накуряться, там - поб"ються (а то і постріляються) Ну а подекуди і "стануть на лижі" Та й обігріть їх так важче Тому почнуть знову збирать "стадо" в "купу" - під приціл "Хаймерсів"
  • Друже Бобер
    Вікі каже:
    Фактично різні танкові армії в залежності від обстановки і завдань, які на них покладалися, мали у своєму складі від 200-400 до 1000 танків і САУ, від 500 до 850 і більш гармат та мінометів.

    Тому 800 танків у танковій армії з 2-3 дивізій - це адекватна цифра.
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