Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 108 910 осіб (+720 за добу), 3038 танків, 270 гелікоптерів, 2039 артсистем, 6106 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 4 січня 2023 року становлять приблизно 108 910 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 108910 (+720) осіб ліквідовано,
танків - 3038 (+2) од,
бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,
артилерійських систем - 2039 (+6) од,
РСЗВ - 424 (+0) од,
засоби ППО - 215 (+1) од,
літаків - 283 (+0) од,
гелікоптерів - 270 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),
крилаті ракети - 723 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,
спеціальна техніка - 181 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.