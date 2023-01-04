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Масове знищення окупантів у Макіївці свідчить про непрофесійність росіян, - британська розвідка

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Масове знищення окупантів у Макіївці свідчить про непрофесійність росіян, - британська розвідка
Фото: Reuters
Британська розвідка наголошує, що інцидент із масовим знищенням окупантів у Макіївці підкреслює непрофесійні дії російської армії, які вона демонструвала у минулому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у середу.

Розвідка наголошує, що внаслідок удару України по будівлі ПТУ в Макіївці, де були розквартировані російські військовослужбовці, вона була повністю зруйнована.

"Враховуючи масштаби пошкоджень, існує реальна ймовірність того, що поруч з місцем розміщення військ зберігалися боєприпаси, які здетонували під час удару, спричинивши вторинні вибухи", - йдеться у огляді.

Будівля розташована лише за 12,5 км від Авдіївської ділянки фронту, яка є однією з найбільш гарячих точок конфлікту, наголошують у британському відомстві.

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"Російські військові мали досвід небезпечного зберігання боєприпасів ще задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійні дії призводять до високого рівня втрат серед російських військовослужбовців", - сказано у зведенні.

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Очень даже наоборот, они маладцы. Это пример для наступников, как должен поступать настоящий кацап.
  • Яр Холодний
    Там не в "непрофесійності" справа! Просто їх командири стоять перед "дилеммою" : їх війська боєздатні лише великою масою - на індивідуальні бойові дії (та ще й на чужій території) вони нездатні Та ще додається відсутність моральної мотивації - вони готові вбивать, але не готові умирать самі Та ще й невідомо за що З-за цього при будь-якій можливості їх солдат мріє якось "відпетлять" Навіть щляхом дезертирства Єдиний шлях цьому запобігти - "зігнать стадо докупи", щоб воно постійно перебувало під візуальним контролем Але "зганяння докупи" створює умови для масованого точкового удару по скупченню живої сили
  • Onufri Zagloba
    Для самих іванів їхнє життя ніц не варте. Бо живуть все життя в г¡вні.
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