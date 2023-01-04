Канада подбає, аби Україна мала все необхідне на зиму, - Трюдо
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв надати Україні допомогу, необхідну для зими, у запитуваних масштабах.
Про це Трюдо зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша підтримка України та українців залишається непохитною. Я ясно дав це зрозуміти президенту України Зеленському сьогодні, коли ми розмовляли телефоном, і я сказав йому, що ми подбаємо про те, щоб вони мали все, що їм потрібно на зиму, і стільки, скільки буде потрібно", – написав він.