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Канада подбає, аби Україна мала все необхідне на зиму, - Трюдо

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Канада подбає, аби Україна мала все необхідне на зиму, - Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв надати Україні допомогу, необхідну для зими, у запитуваних масштабах.

Про це Трюдо зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша підтримка України та українців залишається непохитною. Я ясно дав це зрозуміти президенту України Зеленському сьогодні, коли ми розмовляли телефоном, і я сказав йому, що ми подбаємо про те, щоб вони мали все, що їм потрібно на зиму, і стільки, скільки буде потрібно", – написав він.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А зимовий асфальт дасте?
  • Senator 0eaca536
    50 000 спальных мешков с утеплителем это мало...,надо миллион,остальное отдать дЕрмаку и его подруге ..типа послу в Болгарии сексологу Илащук..., подруга давняя и верная...🤣
  • Марк Муржи
    Не надо ничего присылать!! А если и присылать то конкретно залужному и его героям , через послов КАНАДЫ, минуя всю эту банду ворюг Зеленского!!!! Всё равно этот жидяра Зеленский вместе со своей бандой ворюг от слуг народа всё продадут, а средства присвоят, как продавали гуманитарку в Запорожье , сотнями тонн!!
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