Канада подбає, аби Україна мала все необхідне на зиму, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв надати Україні допомогу, необхідну для зими, у запитуваних масштабах.

Про це Трюдо зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша підтримка України та українців залишається непохитною. Я ясно дав це зрозуміти президенту України Зеленському сьогодні, коли ми розмовляли телефоном, і я сказав йому, що ми подбаємо про те, щоб вони мали все, що їм потрібно на зиму, і стільки, скільки буде потрібно", – написав він.

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