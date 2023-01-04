Росія виготовляє за місяць до 20 "Калібрів" та близько 30 ракет Х-101, - ГУР

У Російській Федерації за місяць виробляють 15-20 балістичних ракет "Калібр" та близько 30 ракет Х-101.

Про це в інтерв'ю виданню "РБК–Україна" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, вони (РФ - ред.) зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми вважаємо, 15-20 штук на місяць", - сказав Скібіцький.

За його словами, росіяни також мають старі ракети Х-22, яких залишилось орієнтовно 160 одиниць.

Водночас Скібіцький підтвердив, що РФ уже "залізла" у стратегічний запас ракет.

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"Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має становити 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", - зазначив представник розвідки.

Він зауважив, що в армії РФ залишилось небагато реактивних гіперзвукових ракет "Кинджал", їх використовують досить заощадливо.

""Кинджалів" у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. "Кинджали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн", - зазначив Скібіцький.

Щодо тактики ворога, він висловив думку, що загарбники намагатимуться застосувати нові підходи.

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"Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, - і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували. Зараз вони готують ракети для наступного масованого удару. Тобто, вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп завдання ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах", - зазначив Скібіцький.