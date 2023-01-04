Тимошенко і Арахамія проти позбавлення нардепів ОПЗЖ повноважень, - ЧЕСНО. ПЕРЕЛІК
Про це йдеться у відповіді на запит Руху ЧЕСНО народного депутата від фракції "Слуга народу" Олега Дунди, який ініціював збір підписів, інформує Цензор.НЕТ.
Фракція "Батьківщина" відмовилася майже у повному складі. За інформацією ініціатора збору підписів, всі члени фракції посилались на лідерку Юлію Тимошенко, що це саме її рішення. Єдина членкиня фракції, яка погодилась підписати після новорічних свят, — Альона Шкрум.
Крім того, не хочуть позбавляти повноважень народних та місцевих депутатів від партій на кшталт ОПЗЖ і представники владної фракції "Слуга народу", зокрема голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.
Ось перелік тих нардепів, які у 2022 році не підписали звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (дані актуальні станом на 2 січня 2023 року):
Представники фракції "Слуга народу":
- Лада Булах
- Олена Шуляк
- Вікторія Подгорна
- Андрій Герус
- Юрій Мисягін
- Микита Потураєв
- Петро Павловський
- Євгенія Кравчук
- Сергій Мандзій
- Ігор Фріс
- Юрий Здебский
- Микола Тищенко
- Галина Третьякова
- Олександр Корнієнко
- Данило Гетьманцев
- Давид Арахамія
- Олександр Литвинов
- Олексій Жмеренецький
- Євгеній Брагар
- Богдан Торохтій
- Сергій Гривко
- Андрій Мотовиловець
- Максим Бужанський
- Анатолій Гунько
- Олександр Федієнко
- Олександр Горобець
- Петро Павловський
- Михайло Радуцкий
- Сергій Бабак
- Артем Культенко
- Павло Халімон
- Володимир Іванов
- Павло Фролов
- Федір Веніславський
- Олександр Мережко
- Ганна Лічман
- Олександр Трухін
- Остапенко Анатолій
- Артем Ковальов
- Олександр Бакумов
- Микола Галушко
- Олег Колєв
- Маргарита Шол
"За майбутнє":
- Тарас Батенко
- Анатолій Урбанський
- Мялик Віктор
Позафракційні:
- Віктор Бондар
Також підписувати відмовився представник ЄС Володимир В’ятрович.
"Конституції дає підстави для позбавлення мандату нардепів, і звернення не змінять цей перелік. Але замість того, щоб забезпечувати вироки в кримінальних справах чи довідки про виїзд депутатів на постійне проживання за кордон, влада займається дешевою імітацією. Де-факто — створила коаліцію з ОПЗЖ і за допомогою їхніх голосів протягує корупційні закони. Якби "слуги" боролися з депутатами ОПЗЖ, вони були б за ґратами, а не на керівних посадах у парламенті, як Шуфрич. Щоб внести будь-яке питання на пленарне засідання, достатньо голосу представника монобільшості на погоджувальній раді", - пояснив В'ятрович.
Наразі є 96 підписів зі 150 необхідних і збір продовжується. Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції "Європейської солідарності" та "Голосу".
Ось список тих, хто поставив свій підпис:
- Олег Дунда
- Віктор Балога
- Олексій Гончаренко
- Марія Мезенцева
- Ірина Фріз
- Андрій Парубій
- Тетяна Циба
- Микола Величкович
- Олег Синютка
- Вікторія Сюмар
- Гео Лерос
- Андрій Лопушанський
- Дмитро Гурін
- Михайло Бондар
- Ахтем Чийгоз
- Іванна Климпуш-Цинцадзе
- Ніна Южаніна
- Софія Федина
- Марія Іонова
- Ростислав Павленко
- Юлія Клименко
- Соломія Бобровська
- Оксана Савчук
- Максим Павлюк
- Олександр Аліксійчук
- Олена Вінтоняк
- Дмитро Припутень
- Едуард Прощук
- Анатолій Драбовський
- Валентина Короленко
- Ярослав Рущишин
- Максим Саврасов
- Володимир Ар’єв
- Вячеслав Рубльов
- Ярослав Железняк
- Андрій Осадчук
- Ольга Стефанишина
- Андрій Клочко
- Леся Василенко
- Наталія Піпа
- Ганна Бондар
- Олександр Салійчук
- Іван Юнаков
- Ігор Василів
- Євген Петруняк
- Ігор Марчук
- Олег Марусяк
- Олександр Горенюк
- Олена Хоменко
- Людмила Буймістер
- Степан Кубів
- Олексій Леонов
- Андрій Стріхарський
- Вадим Галайчук
- Дмитро Наталуха
- Олександр Качура
- Олена Мошенець
- Ольга Василевська-Смаглюк
- Василь Мокан
- Віталій Безгін
- Віталій Войцеховський
- Ольга Руденко
- Олександр Кабанов
- Єлизавета Богуцька
- Мар'ян Заблоцький
- Аліна Загоруйко
- Юрій Камельчук
- Дмитро Костюк
- Святослав Юраш
- Роман Грищук
- Максим Пашковський
- Олександр Санченко
- Богдан Яременко
- Дмитро Кисилевський
- Олександр Ковальчук
- Жан Беленюк
- Олександр Маріковський
- Дмитро Микиша
- Костянтин Касай
- Арсеній Пушкаренко
- Лариса Білозір
- Микола Кучер
- Єгор Чернєв
- Ірина Констанкевич
- Павло Бакунець
- Антон Яценко
- Дмитро Разумков
- Ігор Гузь
- Ігор Молоток
- Ірина Геращенко
- Артур Герасимов
- Микола Княжицький
- Роман Костенко
- Сергій Рахманін
- Андрій Шараскін
- Едуард Прощук