Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни, - Кулеба
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В Україні очікують на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася.
Про це заявив сьогодні на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", - заявив Кулеба.