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Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни, - Кулеба

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Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни, - Кулеба
В Україні очікують на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася.

Про це заявив сьогодні на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США розробили спеціальний план, щоб підготувати ЗРК Patriot до використання в Україні менш ніж за 6 місяців, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Якщо немає навченого персоналу, то хоч завтра розгорни той комплекс - це нічого не змінить. Воїни ЗСУ швидко вчаться і довели це, але всеодно: на підготовку людей потрібен час! І хоч за комір собі нас@ри, а "9 вагітних за місяць не народять". Тому, пан Кулеба, не треба піаритись на питаннях, які не відносяться до компетенції вашого міністерства. Краще виконуйте свою роботу: (п)Ослиця в Болгарії, відсутність посла в Китаї... Чи "ета другоє"?
  • Валентина Саюн c856325a
    Так може і Леопарди зроблять оркам сафарі в степах України? Патріот для Патріотів України
  • Igor Mazut
    Так поставка Леопардов вроде от вашей страны зависит.
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