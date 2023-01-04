Авто з подружжям підірвалося на міні на Херсонщині

У Херсонській області, на польовій дорозі за с. Олександрівка, на міні підірвалося авто з подружжям, люди загинули на місці.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Слідчі поліції відкрили провадження за фактом підриву на міні автомобіля з цивільними. Встановлено, що 54-річний чоловік разом з 41-річною дружиною рухались на автомобілі "Таврія" польовою дорогою за с.Олександрівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автівка здійснила наїзд на міну, внаслідок чого водій та його пасажирка від травм загинули на місці.

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