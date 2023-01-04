У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожих кораблі, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС. ІНФОГРАФІКА
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Російська Федерація продовжує утримувати 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" в Середземному морі. Їх загальний залп становить 76 ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
Станом на 04.01.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожих кораблі;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
- в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 23 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 18 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.