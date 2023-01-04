Засуджено 4 агентів РФ, які збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти на Донеччині, - СБУ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
Як зазначається, зловмисників насамперед цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках.
Крім цього, вони інформували ворога про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких російські окупанти здійснювали ракетні удари.
Злочинців затримали у ході спецоперації СБУ на території Донеччини у попередні місяці.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання від 6 до 8 років позбавлення волі.
Серед засуджених – ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем "HIMARS".
Ще однією зловмисницею є колишня електромонтерка з Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі. Комунікацію з агресором підтримувала через свою знайому з тимчасово захопленої території регіону.
Отримані відомості потрібні були окупантам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.
Суд визнав зловмисників винними за: ▪️ ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.