ВР найближчим часом прийме закон про контррозвідку, який допоможе протидіяти РФ, - ЗМІ

Прийняття нового закону про контррозвідувальну діяльність допоможе СБУ ефективніше захищати Україну та протидіяти російським спецслужбам.

Про це йдеться у матеріалі видання "ЛІГА.нет", опублікованому нещодавно, інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, Верховна Рада має скоро розглянути законопроєкт, який надасть Службі безпеки нові механізми для викриття російських шпигунів, зрадників і колаборантів.

"Війна виявила ті моменти, які варто удосконалювати в українській спецслужбі. Саме тому в парламенті з'явився законопроєкт №7684-д, який має допомогти СБУ посилити контррозвідувальний напрям… Законопроєкт дозволить СБУ працювати на випередження і пришвидшить документування загроз. Водночас ставиться запобіжник: матеріали, зібрані під час контррозвідки, не можна використовувати в суді", – йдеться в статті.

Посилення контррозвідки є пріоритетом в умовах війни. Журналісти зазначають - якби ці законодавчі зміни відбулися раніше, то результати СБУ могли бути ще кращими. Адже нинішній закон був написаний для мирного часу. Тож деякі його норми навіть ускладнювали роботу спецслужби у перші дні вторгнення.

А новий законопроєкт дозволить проводити контррозвідувальні заходи в районі бойових дій без рішення суду – за дозволом керівника. Також регламентується проведення контррозвідувальних опитувань, зокрема, відносно посадовців в оборонній галузі та чиновників. Саме таке опитування дозволило на початку року викрити агентуру, яка працювала в Кабміні.

У разі прийняття закону, СБУ зможе з дозволу генпрокурора перевіряти і нардепів. Якби такі норми були впроваджені раніше, то зрадники у парламенті на зразок Андрія Деркача теж були б викриті завчасно.

Також читайте: Обстріли цивільних об’єктів в Україні: СБУ зібрала докази та оголосила про підозру російському генералу Кобилашу та екскомандувачу ЧФ РФ Осіпову. ФОТО

Опитані виданням парламентарі вважають, що СБУ критично важливо мати більше повноважень в контррозвідці. Але водночас вони не відмовляються від глобальної реформи спецслужби – просто розділяють її на блоки і готові приймати поступово.

Наразі вважають, що слідство за чотирма напрямами (шпигунство, тероризм, державна зрада та захист національної державності) зараз недоцільно забирати в СБУ. Насамперед, щоб уникнути колапсу, оскільки ДБР не спроможна швидко перебрати ці функції в умовах війни.

"Війна - це вікно можливостей, щоб зробити Службу безпеки більш спроможною, - зазначає видання. - В СБУ розраховують, що документ буде ухвалений парламентом найближчим часом. Цей закон дозволить набагато ефективніше боротися зі шпигунами, зрадниками та агентами РФ. А значить – і пришвидшить перемогу".

Нагадаємо, раніше Очільник СБУ Василь Малюк заявляв у інтерв’ю агентству "Інтерфакс", що Служба йде за вектором посилення контррозвідки і хоче створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель. За його словами, необхідно внести зміни до закону про контррозвідувальну діяльність, наразі узгоджено близько 80% позицій щодо цього законопроєкту, до роботи залучено і представників розвідувальної спільноти.