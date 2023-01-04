Колишньому правоохоронцю з Ізюму, за співпрацю з окупантами, заочно повідомлено про підозру, - ДБР
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Теруправління ДБР у Полтаві.
"Встановлено, що після захоплення Ізюму російськими військами фігурант разом з окупантами проводив "роз’яснювальні бесіди" з місцевим населенням та вишукував активістів, а також табельну зброю у колишніх колег.
Під час однієї з таких облав він разом із російськими військовими вдерлися до будинку одного з місцевих правоохоронців, відібрали службовий автомобіль, цінності та особисті речі", - йдеться в повідомленні.
Зрадника було призначено на посаду "начальника відділу дільничних інспекторів" незаконного правоохоронного органу в Ізюмі. Після звільнення Ізюму чоловік втік слідом за окупантами. Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).