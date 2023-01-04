Споживання електроенергії зростає, до областей доведені ліміти, - "Укренерго"

Станом на 12:00 4 січня споживання електроенергії в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Тому, як зазначається, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. У компанії нагадують, що перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

"У прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", - йдеться у повідомленні.

Між тим енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

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"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Ми не забуваємо про цілі ворога позбавити українців світла і готові протидіяти цьому та за будь-яких умов і відновлювати пошкоджене", - закликають українців в "Укренерго".