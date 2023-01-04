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Споживання електроенергії зростає, до областей доведені ліміти, - "Укренерго"

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Споживання електроенергії зростає, до областей доведені ліміти, - "Укренерго"
Станом на 12:00 4 січня споживання електроенергії в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Тому, як зазначається, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. У компанії нагадують, що перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

"У прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", - йдеться у повідомленні.

Між тим енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

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"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Ми не забуваємо про цілі ворога позбавити українців світла і готові протидіяти цьому та за будь-яких умов і відновлювати пошкоджене", - закликають українців в "Укренерго".

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Топ коментарі

  • Sol Invictus 522a166f
    да классная шутка, как-то только закончился НГ и пиар компании зеленой шоблы по зомбоящику, сразу начались отключения ... какая досадная случайность ... в стране идет война, а облэнерго как были в руках рыгов так и остались ... эти зеленые мрази уже давно наработали себе на билет в Ростов в один конец
  • K Raze
    у Зеленського в Україні останні 3.5 роки абсолютна влада. Що йому заважає цілі 3.5 роки щось змінити? В нього повний контроль над судами, поліцією, прокуратурою, законами через коаліцію Слуг Народу і ОПЗЖ у Верховній Раді, тепер ще й повний контроль над КСУ. Він з 2023 року повноцінний диктатор. Але йому досі заважає Той Кого Нєльзя Називать?
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Якщо є українці, що ведуться на вкидання від рашистів про те, що відключення електропостачання обумовлені "небажанням" подавати електрику своїм громадянам, "продажею" її на Захід, а не руйнуваннями внаслідок рашистських ударів по енергосистемі України, то ТАКИХ громадян України треба передавати на дослідження для виявлення у них ймовірної наявності зайвої роССійської хромосоми! Співгромадяни, будьте пильними, кремляді продовжують вас розводити на те, на що й спрямовані їх удари, на розбрат та послаблення вашого супротиву їх агресії!!!
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