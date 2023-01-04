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Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт

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Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт
На сьогодні Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, 7000 генераторів потужністю до 100 кВт та 600 генераторів потужністю понад 100 кВт.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт, понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", - сказав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    це гівно собаче так пиши,ніби це щось погане
  • дмитрий a4f273bf
    И на чей баланс всё это добро становится? Чтобы у нас потом не получилось, что скидывались нам на помощь все западные налогоплатильщики, а в итоге дорогостоящее оборудование окажется в шаловливых ручках, например, ДТЭКа, с последующим поднятием тарифов и многолетним выдавливанием из техники всех соков, как они там у себя любят делать
  • andi Mir
    Велика кількість , навіть не уявляю скільки з них буде на складах у тімашенка і шобли шашликів, якщо навіть у переданих в Бучу
    4-ьох доїхало тільки 3. І то їх відправляли з Японії при послі України і їхніх офіційних особах.
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