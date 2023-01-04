Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт

На сьогодні Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, 7000 генераторів потужністю до 100 кВт та 600 генераторів потужністю понад 100 кВт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт, понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", - сказав Кулеба.

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